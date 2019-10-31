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Meteoroloji uyarmıştı... Beklenen yağmur başladı, yollar göle döndü

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı
 31 Ekim 2019 18:32
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Meteoroloji uyarmıştı... Beklenen yağmur başladı, yollar göle döndü

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

SARIYER'DE SU BASKINI

Çırçır Deresi mevkiinde, yükseklerden akan yağmur suyu yola birikti. Suyla birlikte gelen toprağın tahliye tünelleri ve rögarları tıkaması nedeniyle biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, tıkanan tahliye kanalları ve rögarları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

DHA
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Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
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Sonbahar fırsatları 12,90TL den başlayan fiyatlarla
1 Kasım 2019'dan önemli gündem baslıkları
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