Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
|31 Ekim 2019 18:47
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Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan R.B'nin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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