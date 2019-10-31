Belediye başkanından alkışlanacak hareket
Bursa'nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, makamına gelen yaşlı teyzenin sıkıntısını makam aracıyla kadınla birlikte gidip halletti
|31 Ekim 2019 18:53
|Yazdır
Bursa'nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, makamına gelen yaşlı teyzenin sıkıntısını makam aracıyla kadınla birlikte gidip halletti.
Büyükorhan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hasene Turan, evinin önündeki yol meselesinin çözülmesi için Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'ın makamına giderek sıkıntısını anlattı. Yaşlı teyzeyi dinleyen başkan, Hasene Turan'ı makam aracına bindirip evinin önüne götürdü. Burada sıkıntısını dinleyen Başkan Korkmaz, meselenin çözüme kavuşturulması için gerekli birime talimat verdi. Yaşlı teyze kendisini randevusuz kabul eden ve makam aracıyla evinin önüne kadar götüren başkana hayır dua ve teşekür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
01 Kasım 2019 01:09
|Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı
31 Ekim 2019 22:37
|Kuru incire alternatif cennet elması kurusu
31 Ekim 2019 21:53
|Tarihi semtin gazozcusu müşterilerine nostalji yaşatıyor
31 Ekim 2019 21:30
|Ay yıldızlı elma üretti! Talebe yetişemiyor
31 Ekim 2019 20:50
|Şüphelileri takip eden polisler kaza yaptı: 2 yaralı
31 Ekim 2019 20:26
|Eminönü'ndeki balıkçılar mahkemeye başvurdu
31 Ekim 2019 20:23
|Talihsiz öğrenci göz yaşları içinde toprağa verildi
31 Ekim 2019 20:11
|Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
31 Ekim 2019 20:00
|Ayağına balık düşürdü, ölümden döndü
31 Ekim 2019 19:21