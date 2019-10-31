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Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı!

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı şeklinde görülecek
 31 Ekim 2019 19:05
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Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.
Anadolu Ajansı
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