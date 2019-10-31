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KİT'lerde, bir memurun işverene maliyeti 7.715 lira oldu

KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2018 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 7 bin 715 lira, işçiler için ise aylık ortalama 9 bin 582 lira oldu
 31 Ekim 2019 23:15
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KİT'lerde, bir memurun işverene maliyeti 7.715 lira oldu

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artışla 125,3 milyar liraya ulaştı. KİT'lerin toplam aktif büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 21,5 artış kaydederek 238 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde toplam 18 KİT, 4 Kamu Bankası ve 4 diğer kuruluş olmak üzere toplam 26 kamu işletmesi yer aldı. Performans açısından değerlendirildiğinde 2018 yılında KİT sisteminin brüt satışları 2017 yılına göre yüzde 21,2 artışla 125,3 milyar liraya çıktı.

Brüt satışlardaki artış, ağırlıklı olarak BOTAŞ'ın brüt satışlarında yaşanan artıştan kaynaklandı. Ağırlıklı olarak BOTAŞ kaynaklı olmak üzere, 2018 yılında toplam KİT'lerin satış maliyetindeki artış brüt satışlardaki artıştan daha fazla gerçekleştiği için KİT sistemi, 2018 yılını yaklaşık 6 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. Faaliyet karındaki azalış dönem kar-zararını da etkilerken, KİT sisteminde 2018 yılında 6,4 milyar liralık dönem karı gerçekleşti. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından 2018 yılı dönem net karı 2,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

- KİT'lerin bilanço durumu

Rapora göre, KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artışla 238 milyar liraya yükseldi. Bilanço büyüklüğünün milli gelire oranı ise yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğündeki artış, ağırlıklı olarak duran varlıklardaki artıştan kaynaklandı.

Toplam öz kaynak büyüklüğü 2018'de yıllık bazda yüzde 9,3 artışla 148,8 milyar liraya çıktı. Bazı KİT'lerin nominal sermayelerinde yapılan artışlar sonucunda KİT sisteminin toplam nominal sermayesi 2017 yılına göre yüzde 7 artışla 159 milyar liraya yükseldi. Yine aynı KİT'lerin ödenmiş sermayelerindeki artış ise KİTsisteminin toplam ödenmiş sermayesini yüzde 10,8 artırarak 140,7 milyar liraya çıkardı.

KİT sisteminin pasif yapısı incelendiğinde ise öz kaynakların yabancı kaynaklara oranla daha fazla olduğu dikkati çekti. Öz kaynaklar toplam pasifin yüzde 62,5'ini oluştururken yabancı kaynakların oranı yüzde 37,5 olarak belirlendi.

- İstihdam giderleri arttı

KİT'lerde 2000 yılında yaklaşık 107 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının giderek azaldığına işaret edilen raporda, 2018'de istihdam edilen kişi sayısının 100 bin seviyelerine indiği belirtildi. Bu kapsamda 2018'de istihdam edilen toplam kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı.

Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri söz konusu dönemde yüzde 14,4 artışla 10,5 milyar liraya ulaşırken, gelir tablosuna yansıtılan toplam KİT satış ve faaliyet giderlerinin yüzde 8,1'inin istihdam giderinden oluştuğu bilgisine yer verildi.

KİT'lerin bünyesindeki bir çalışanın işverene maliyeti 2018 yılında memurlar ve sözleşmeli personel için aylık ortalama 7 bin 715 lira, işçiler için ise aylık ortalama 9 bin 582 lira oldu.
Anadolu Ajansı
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