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Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
 31 Ekim 2019 19:48
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Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralanan 14 kişiden Mustafa Erfidan (31) kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı
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