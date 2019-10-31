Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
|31 Ekim 2019 19:48
|Yazdır
Uşak'ta işçi taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
Yaralanan 14 kişiden Mustafa Erfidan (31) kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, midibüsün bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
31 Ekim 2019 22:50
|Sarıyer'de trafik kazası: 8 yaralı
31 Ekim 2019 22:43
|Kastamonu'da silahlı kavga: Biri muhtar, 2 ölü
31 Ekim 2019 21:36
|Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
31 Ekim 2019 20:42
|Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı
31 Ekim 2019 18:42
|Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı
31 Ekim 2019 17:37
|Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
31 Ekim 2019 17:04
|Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
31 Ekim 2019 16:57
|Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu
31 Ekim 2019 16:43
|İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın
31 Ekim 2019 16:33