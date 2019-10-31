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Şule Çet davasında, biyolojik lekeler sanıkların çıkmadı

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili, olay yerindeki biyolojik lekelerden bazılarının kime ait olduğunun tespiti için hazırlanan rapor mahkeme dosyasına girdi. Raporda, mukayesesi yapılan örneklerin sanıklara ve Çet'e ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.
 31 Ekim 2019 20:16
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Şule Çet davasında, biyolojik lekeler sanıkların çıkmadı

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşmesiyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davada, Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, olay sonrası plaza katında savcılık ve polis tarafından yeterince inceleme yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia ederek yeniden inceleme talep etmişti. Yıldırım, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi birtakım biyolojik izlerin bulunduğu iddia etmiş, mahkeme de iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında naip hakim gözetiminde, inceleme yapmıştı. İnceleme sonucu tespit edilen 25 ayrı biyolojik örnek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu söz konusu halıfleks üzerindeki lekelerin 'kan' ve 'meni' (sperm) olmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

EMNİYET DNA ÖRNEĞİ İSTEDİ

Raporda, plazadaki ofiste farklı noktalarında alınan ve numaralandırılan birçok biyolojik leke için "Kontrol amaçlı alınan örnekler genetik analizlere cevap vermemiştir" denilirken, Şule Çet'in atıldığı iddia edilen odada bulunan biyolojik lekeler için ise "DNA profili gönderildiği taktirde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte genotipler elde edilmiştir" denilerek mukayese için sanıklar ve Şule Çet'in DNA örnekleri istenmişti.

SONUÇLAR MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

DNA örneklerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesinin ardından, olay yerinde daha önce tespiti yapılamayan biyolojik lekelerin sanıklar ve Şule Çet'in DNA örnekleriyle mukayesesi yapıldı. Mahkemeye gönderilen mukayese raporunda, "Maktule Şule Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu'ya ait olduğu belirtilen otozomal DNA profilleri, uzmanlık raporumuzun '2B' paragrafından belirtilen '1' numaralı bulgunun 'AVD' ile işaretlenen bölgeleri ve '2' numaralı bulgunun 'E,FVG' ile işaretlenen bölgeleri üzerinde bulunan vücut sıvısı örnekleriyle '8' ve '15' numaralı svap örneklerinden elde edilen genotiplerden farklıdır" denildi.

DHA
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