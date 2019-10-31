Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

MAKAM ARACIYLA EŞİNİ OKULA, KUAFÖRE GÖTÜRENLERE NE CEZA VERİLİR, NE YAPILMALI? Devletin makam verdiği bazı yöneticiler kendisine tahsis edilen makam aracını veya hizmet araçlarını ailesinin kullanımına verdiğinde, bu durum ispat edilebilirse, hakkında 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılmalıdır.