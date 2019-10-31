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Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Adana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.
|31 Ekim 2019 20:42
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Adana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Manas İlköğretim Okulu'nda meydana geldi.
8'inci sınıf öğrencisi O.M., iddiaya göre okulun 3'üncü kattaki penceresinden sarktı. O.M., bir anda dengesini yitirip düştü. Öğretmenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan O.M.'nin ayaklarının kırıldığı belirlendi.
Olayı haber alıp gelen veliler, okulun pencerelerinde demir korkuluklarının bulunmadığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
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