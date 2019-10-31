Ay yıldızlı elma üretti! Talebe yetişemiyor
|31 Ekim 2019 20:50
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KARS'ın Kağızman ilçesinde Ebubekir Arat, üzerinde ay- yıldız figürü bulunan 7 bin adet elma yetiştirdi.
Ebubekir Arat Kars'ın Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesi'nde ay yıldızlı elma üretimini yapıyor. Tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza atan Arat, ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılıyor. Fuarlarda ise yoğun ilgi görüyor. Peki Arat elmalara ay-yıldız figürünü nasıl işliyor?
Arat, yaz aylarında ağaç dallarında yetişmeye başlayan elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırıyor. Elmalar hasat zamanına geldiğinde üzerlerinde ay-yıldız figürü ortaya çıkıyor. Bu yaz sezonu ay-yıldız figürlü 7 bin elma yetiştiren Arat, bunları gelen siparişler üzerine yurt geneline satıyor.
İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık
Elmalara ilginin yoğun olduğunu belirten Ebubekir Arat, "Uzun elma henüz ağaç dalında yetişirken ay-yıldız figürlerini üzerine yapıştırıyorum. İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık. Şu anda elimizde 7 bin adet mevcut. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz.
Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz. Ayrıca bir kasa uzun elma alana hediye olarak yanında bir adet ay- yıldız figürlü elma hediye ediyoruz" dedi.
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