İBB'den sağanak yağış açıklaması
|31 Ekim 2019 21:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişlerinin, ikindi saatlerinden sonra Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe ve Pendik'te etkili olduğu aktarıldı.
İstanbul genelinde şu anda ana arterlerde yağmurdan kaynaklı bir sıkıntı bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Sarıyer Tünel çıkışı ile Beykoz Akbaba'da oluşan göllenmelere, İBB ekipleri anında müdahale etti. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Sümbülzade Sokak'ta, 2 katlı ahşap metruk binanın çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Üsküdar itfaiye ekibi tedbir amaçlı olay yerinde bekletiliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yağış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, yol bakım, çevre koruma, park bahçeler, İBB trafik, zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yağış geçişlerinin akşam saatlerinden sonra il genelinde aralıklarla etkili olmasının, yarın sabah saatlerinden sonra ise etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.
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