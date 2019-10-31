Ağrı esnafı devlet desteğiyle ihracatçı oldu

Ağrı Valiliğinin, istihdamın artırılması ve küçük ölçekli esnafın desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Merkezi'nde üretilen mobilyalar Gürcistan ve Nahçıvan'a ihraç ediliyor.

Kentte vatandaşlara iş olanağı sağlanması ve esnafın güçlenerek ekonomiye katkı sunması amacıyla geçen yıl aralık ayında temeli atılan KOBİ Merkezi, faaliyete geçirildi.

Bölge ekonomisine katkı sağlayacak bin 400 metrekareden oluşan 16 iş yerinin bulunduğu 3 blok halindeki merkezde iş başı yapan esnaf, asansör, ayakkabı, baza, mobilya, çelik kapı, ambalaj ve sac üretiyor.

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen merkezde Ağrılı sanatkarların elinden çıkan ürünler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin yanı sıra Gürcistan ile Nahçıvan'a da gönderiliyor.

"Bize düşen istihdam oluşturmak"

Merkezde üretim yapan esnaf Nurettin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir komplekste çalışma hayallerini gerçekleştiren Vali Süleyman Elban'a teşekkür etti.

Ağrı'nın üretim merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz geniş ortamda çalışıyoruz. Yatak, baza, büroların bütün malzemeleri ve okul sıralarını üretiyoruz. Bunları yaparken yer sıkıntısı çekiyorduk. Allah valimizden razı olsun, bize böyle bir yer yaptı. Bize düşen de daha fazla eleman çalıştırıp Ağrı'da istihdam oluşturarak faydalı olmak. Hedefimiz, daha da büyüyüp fabrika kurmak. Hedefimizde Organize Sanayi Sitesinde çalışmak vardı ama şehre uzak olduğu için imkanımız el vermiyordu."

Baza üreticisi esnaf Necmettin Çelik ise ürettikleri yatakları Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına gönderdiklerini anlattı.

"Hedef, Orta Asya ve Avrupa'nın mobilya ihtiyacını karşılamak"

Daha önce düşük kapasitede çalıştıkları için ürünleri seri üretemediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi de yerimiz geniş olduğu için hem daha fazla müşteriye hitap ediyoruz hem de ürünlerimizi müşteriye zamanında teslim ediyoruz. Daha değişik malzemeler de çıkarabiliyoruz. Bu imkanlara sahibiz. 2013 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Ürettiğim ürünleri Iğdır, Van, Diyarbakır, Kars illerine ve ilçelere veriyoruz. Ürünlerimizi yurt içinin yanı sıra Gürcistan ile Nahçıvan'a da gönderiyoruz. Hedefimiz, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinin de mobilya ihtiyacını karşılamak."

Merkezde ayakkabı üretimi gerçekleştiren esnaf Yılmaz Bozkurt da devlet desteğiyle işlerini büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 35 yıldır ayakkabı ürettiğini söyleyen Bozkurt, "İş yerimiz daha önce ufak ölçekliydi. KOBİ destekli makinelerle işimizi büyüttük. Daha önce 3 kişi çalışıyorduk, şimdi 10 kişi çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 ayakkabı üretiyoruz. Ayakkabıları Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyoruz." diye konuştu.