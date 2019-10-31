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Bodrum'daki yıkımların yüzde 99'u tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99'u tamamlandı.
 31 Ekim 2019 21:14
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Bodrum'daki yıkımların yüzde 99'u tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99'u tamamlandı. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projeden 15'inin yıkımı bitti. Kalan 4 projenin yıkımları ise halen sürüyor. Yıkılan projeler ise havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum'a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül'de tekrar Bodrum'a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine "Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız" diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri yaklaşık 1 ay içerisinde bir çoğu yıkımlarını tamamladı

Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Varyap projesinin otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım mal sahibi tarafından tamamlandı.

Epique Island Tesisinin içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme spa merkezi, 2 adet ahşap spor salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap masaj salonu, 1 adet ahşap çocuk kulübü yıkımının tamamlandığı, ahşap olarak inşa edilmiş olan restoran ve bar binasının yıkımının devam ettiği öğrenildi.

BESA gruba ait olan 'The Bo Viera' projesinin asansör kulesinin yıkımı tamamlanırken, diğer konut yapılarının yıkımının yüzde 46'sının tamamlandığı öğrenildi.

DENİZ GYO oteli binaları üst katları yıkımının tamamlandığı, Rüzgar Poınt konutlarının 8 adet konut yapısının tamamının yıkılmış olduğu bildirildi. Sosyetenin ünlü mekanı olan Mandarin Oriental D Blokta yıkımın bittiği, MESA inşaata ait ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımının da tamamlandığı, Fourseasons projesinin çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamının yıkıldığı, Murataş sosyal tesislerin, havuz ve ticari alandaki yıkımın bittiği, Nef Gökçebel projesindeki çelik iskelelerin tamamının yıkıldığı, Masanda Akfen isimli restoran binasının yıkımının tamamlandığı ve 4 adet iskele yıkımının devam ettiği öğrenildi. Nef Gölköy projesinin 1 adet iskelenin yıkımının tamamlandığı, Perataş'ın ise ahşap iskele yıkım işleminin gerçekleştiği, iki adet dolgu mendirek ve kıyıda bulunan binanın yıkımının devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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Granit tencere alışverişlerinizde kargo bedava
Sonbahar fırsatları 12,90TL den başlayan fiyatlarla
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