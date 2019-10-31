Kuzalan Tabiat Parkı sonbahar güzelliğine büründü
|31 Ekim 2019 21:24
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Giresun'un Dereli ilçesinde 482 hektarlık alana sahip Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor. Bin 800 metrelik alandaki traverten grubu, sonbaharda sarının birçok tonunda ağaçlarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Parkın iç kısımlarında ormandaki irili ufaklı göller ve bu göllere akan suların etrafındaki kızıllık, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların büründüğü sarı, kırmızı ve yeşil tonları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Parka gelen ziyaretçiler, ormanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen patika yollarda yürüyerek sonbaharın güzelliklerini keşfediyor.
Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü de barınıyor.
"Mavigöl, sonbaharda ayrı güzel"
Belçika'dan tatil için memleketi Giresun'a gelerek tabiat parkını gezen Rubil Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır yurt dışında yaşadığını belirterek, "Giresun ve Karadeniz'in güz mevsimini anlatmaya gerek yok, doğa harika. Ülkemiz bambaşka güzelliklere ev sahipliği yapıyor." dedi.
İş yerinden aldığı iznin sonbahara denk gelmesinin avantaja dönüştüğünü kaydeden Çolak, "Bu mevsimde Karadeniz'e, memleketime geldiğim için pişman değilim, çok güzel manzaralarla karşılaştım. Kuzalan Tabiat Parkı ve içerisindeki Mavigöl, sonbaharda ayrı güzel." diye konuştu.
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