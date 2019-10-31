Kastamonu'da silahlı kavga: Biri muhtar, 2 ölü
|31 Ekim 2019 21:36
|Yazdır
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.
Halil E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.
Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan, ambulansla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil E, tutuklandı, Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
31 Ekim 2019 22:50
|Sarıyer'de trafik kazası: 8 yaralı
31 Ekim 2019 22:43
|Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
31 Ekim 2019 20:42
|Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
31 Ekim 2019 19:48
|Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı
31 Ekim 2019 18:42
|Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı
31 Ekim 2019 17:37
|Bu ilçede, 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı
31 Ekim 2019 17:04
|Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
31 Ekim 2019 16:57
|Çöpe atılmış Türk bayrakları ile CHP ve İYİ Parti flamaları bulundu
31 Ekim 2019 16:43
|İsminiz FETÖ'ye karıştı deyip, para isteyene inanmayın
31 Ekim 2019 16:33