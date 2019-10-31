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MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a 'KHK bir faciadır' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, KHK ile ilgili "Faciadır" açıklamasına MHP'li iki isimden tepki geldi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir facia var, o da sensin" derken MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ise "Bu genelleme FETÖ'cü sevdası nedir?" tepkisini gösterdi.
 31 Ekim 2019 21:41
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MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a 'KHK bir faciadır' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu sözleri sonrası iki MHP'li tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerini hedef alarak "Masum ve mazlum varsa giderilsin de bu genelleme FETÖ'cü sevdası nedir?" ifadelerini kullandı. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren diğer MHP'li olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir facia var,o da sensin.Sayın Cumhurbaşkanım,KHK facia ise,KHK'ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin." tepkisini gösterdi.

"BU GENELLEME FETÖ'CÜ SEVDASI NEDİR?"

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ı hedef aldı. Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine göndermeden bulunan Çiçek, "Bülent Arınç kendi damadını kurtarınca bir özgüven geldi kendine. Masum ve mazlum varsa giderilsin de bu genelleme FETÖ'cü sevdası nedir?" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç: KHK bir faciadır

"BİR FACİA VAR O DA SENSİN"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Arınç'ın açıklamalarına tepki göstererek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bülent Arınç yine döktürmüş "KHK uygulamaları bir facia,evime temizliğe gelen KHK'lı kadını gördükçe ağlıyorum" demiş. Bülent efendi! Bir facia var, o da sensin. Sayın Cumhurbaşkanım, KHK facia ise, KHK'ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir YouTube kanalında KHK'lar için, "Bir faciadır" değerlendirmesinde bulunarak, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Memurlar.Net
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