Demirtaş hakkında bir dosyadan tahliye kararı
|31 Ekim 2019 21:47
|Yazdır
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.
BAŞKA BİR DOSYA SEBEBİYLE TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göre Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolandırıcılar 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı
31 Ekim 2019 20:30
|Şule Çet davasında, biyolojik lekeler sanıkların çıkmadı
31 Ekim 2019 20:16
|CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi
31 Ekim 2019 20:12
|İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil hakim karşısına çıktı
31 Ekim 2019 20:04
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor
30 Ekim 2019 22:59
|Samsun'da bekçileri darp eden şüpheliler serbest
30 Ekim 2019 20:42
|9 kişinin öldüğü tren kazasında, 10 memur için iddianame
30 Ekim 2019 16:00
|İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
30 Ekim 2019 11:24
|'Ormanda işkence' davasında kan donduran ifadeler
28 Ekim 2019 20:32
|Taciz şüphelisi öğrencilere cinsel içerikli videolar izletmiş!
28 Ekim 2019 20:23