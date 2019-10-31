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Otellerde doluluk ve fiyat artışı devam etti

TÜROB tarafından, yaz sezonunun ardından otel dolulukları ve fiyatlardaki artışın sürdüğü bildirildi.
 31 Ekim 2019 22:00
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Otellerde doluluk ve fiyat artışı devam etti

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, hızlı geçen ağustos ayının ardından otellerdeki doluluk oranlarındaki artış hızı yavaşlasa da yükseliş eylül ayında da devam etti. Türkiye'nin Eylül 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak yüzde 74,9 olarak kaydedildi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 84,4 avroya yükseldi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 17,6 artışla 63,1 avro olarak gerçekleşti. Eylül 2019'da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 80,7 olurken, ortalama oda fiyatı ise 124,1 avro olarak tespit edildi.

Ocak-Eylül 2019 döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 2,1 artışla yüzde 68,1, ortalama oda fiyatı yüzde 11,4 artışla 80,1 avro, oda gelirleri ise yüzde 13,8 artışla 54,5 avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, eylül ayı doluluklarına ilişkin, özellikle İstanbul'a Körfez bölgesinden gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20-25 oranında azaldığına dikkati çekerek, "Buna karşılık Rusya, İngiltere, Almanya ve Hindistan turizm pazarlarında iyi bir performans oluştu ve bu düşüşü telafi etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da doluluk artışı yüzde 7,2

İstanbul'da Eylül 2019 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak yüzde 81,6 olarak gerçekleşti. Eylül 2018'de bu oran yüzde 76,1 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla 97,4 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 15,6 artış ile 79,5 avroya ulaştı.

İstanbul'da Ocak-Eylül 2019 döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74,5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,8 artışla 91,1 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15,4 artışla 67,9 avroya yükseldi.

Antalya'da doluluk yüzde 78,1 oldu

Antalya'da Eylül 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak, yüzde 78,1 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 15,3 artışla 100,9 avro olarak, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 19 artışla 78,8 avro olarak ölçüldü.

Antalya'da Ocak-Eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 2,8 artışla yüzde 67,7'ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12,5 artışla 98 avroya, oda başı elde edilen gelir ise yüzde 15,8 artışla 66,4 avroya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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