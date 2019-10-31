1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Bu yılın eylüla ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen olarak kayıtlara geçti.
 31 Ekim 2019 22:04
Yazdır
İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 332 adetle Volkswagen (VW) olurken, bunu 18 bin 226 adetle Renault ve 13 bin 977 adetle de Ford izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

Yalnızca bu yılın eylül ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 138 bin 707 adet satış gerçekleşti. Satışlar önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6 azaldı.

İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 oldu.

İlk 10 marka satışların yüzde 75'ini gerçekleştirdi

2019 yılı eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 332 adet satışla VW oldu.

VW'i 18 bin 226 adet satışla Renault, 13 bin 977 adetle Ford, 13 bin 582 adetle Fiat, 8 bin 205 adetle Opel, 7 bin 527 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 251 adetle BMW, 6 bin 8 adetle Hyundai, 5 bin 850 adetle Peugeot ve 4 bin 234 adetle de Toyota izledi. Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların yüzde 75'ini gerçekleştirdi.

Diğer markaların toplam satışı ise 34 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

Satışlarda Passat, Clio ve Focus ilk 3'te

Eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları (29.620 adet) ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 29'unu oluşturdu.

En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 788 adetle başı çekti.

Ardından 4 bin 176 adetle Renault'nun Clio, 3 bin 942 adetle Ford'un Focus, 3 bin 738 adetle Opel'in Astra, 2 bin 950 adetle Toyota'nın Corolla, 2 bin 716 ile BMW'nin 3 Serisi, 2 bin 245 adetle Hyundai'nin Accent, 2 bin 130 adetle Mercedes'in C-Class, 2 bin 17 adetle Fiat'ın Linea ve 918 adetle de Peugeot'nun 301 modeli sıralandı.

Eylülde ikinci el online pazarda 48 bin 476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Bunu 27 bin 758 adetle B segmenti ve 18 bin 299 adetle de D segmenti izledi. Lüks sınıfını kapsayan E ve F segmentinin satışları ise 7 bin 843 olarak kaydedildi.

Araç yaşlarına göre satışlar

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, 1 yaşındaki araçlar yüzde 24'le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 23'le 2 yaş araçlar ve yüzde 22 ile de 3 yaş araçlar sıralandı. Böylece eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70'i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu.

İkinci el online pazarda 4 yaş araçların payı yüzde 16, 5 yaş araçların payı yüzde 4, 6 yaş araçların payı yüzde 2, 7 yaş araçların payı yüzde 3 ve 8 yaş ve üzeri araçların payı da yüzde 6 seviyesinde belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç alımında ekspertiz raporu
31 Ekim 2019 14:32		 2. elde rüzgar C'den yana esiyor
31 Ekim 2019 08:48
Faiz indirimi otomotiv sektörüne yaradı
30 Ekim 2019 19:13		 Volkswagen'in yatırım için o ülkeyi düşündüğü iddia edildi
29 Ekim 2019 13:00
Yerli otomobilde teker dönüyor
29 Ekim 2019 07:31		 Sıfır otomobildeki indirim ikinci eli vurdu
29 Ekim 2019 07:16
Otomotiv ihracatı ilk 9 ayda gaz kesti
27 Ekim 2019 22:33		 İkinci el otomobil satışlarında sahteciliğe dikkat!
26 Ekim 2019 17:49
İhraç edilen 100 araçtan 40'ı Kocaeli'den
23 Ekim 2019 13:31		 Araç hırsızlıklarına karşı beş adımlık önlem önerisi
21 Ekim 2019 20:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:16 - MSB: Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi01:12 - Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu01:11 - Yeni vergi düzenlemesinin 31 maddesi komisyonda kabul edildi01:09 - Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı00:41 - AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı00:04 - Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek00:01 - Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?00:01 - 1 Kasım 2019'dan önemli gündem baslıkları00:00 - Granit tencere alışverişlerinizde kargo bedava00:00 - Sonbahar fırsatları 12,90TL den başlayan fiyatlarla
00:00 - Bebeğiniz tüm ihtiyaçlarında %70'e varan indirim00:00 - Taşraya gitmek istemeyen TKDK personeli merkeze yığılmış23:56 - 'Yarım milyon vatandaşımız Erasmus'la Avrupa'ya gitti'23:51 - Aziz Sancar 'Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu23:46 - 'Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir'23:40 - Belediye Başkanı, kadın muhtarın nikahını kıydı23:33 - Osmaniye'de FETÖ'den iki öğretmen gözaltına alındı23:27 - Futbolcuları tokatlayan antrenör: Karara itiraz edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
Taşraya gitmek istemeyen TKDK personeli merkeze yığılmış
Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı
Granit tencere alışverişlerinizde kargo bedava
Sonbahar fırsatları 12,90TL den başlayan fiyatlarla
1 Kasım 2019'dan önemli gündem baslıkları
Bebeğiniz tüm ihtiyaçlarında %70'e varan indirim
Yeni vergi düzenlemesinin 31 maddesi komisyonda kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ermeni soykırım tasarısı 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 2
duvar örmek 5
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
aklını şaşırmak 3
Patik çorap 1
sakallı kızlar 2
cı ci eki 3
02.11.2019 antalyaspor vs beşiktaş maçı 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 4
SON İLANLAR
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
YÖK Naklen Kariyer Meslek Mensubu Alım İlanı
Mamak Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam