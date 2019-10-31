Sağır Han'a bugün de zabıta ekipleri geldi

Sağır Han'daki fotoğraf çekimleri yapılan 'Kubbe İstanbul'un sahibi Harun Reşit Göktaş "Dün zabıtalar geldi, tutanak tuttular, gittiler, biz çalışıyoruz. Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bölge o kadar yasal değil ki, biz burada yasal oluyoruz. Dün zabıtalar gittikten hemen sonra mührü kırdık. 40'ın üzerinde mühürleme yapıldı. Buranın ruhsatı yok. Buranın yasal olan biz haricinde hiçbir resmi kaydı yok. Biz buraya geldiğimizde belediyenin bize 'burası çalışmaya elverişli değil' demeleri lazımdı. Biz geldik çalıştık, ben ruhsat başvurusunda bulundum ama zaten belediyenin ruhsat verme yetkisi yok. Buranın hiçbir yasal alt yapısı yok" dedi.

"ONLAR KALDIRACAK BİZ KOYACAĞIZ"

Dün mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam eden Kubbe İstanbul'a zabıta ekipleri bugün tekrar geldi. Ekipler, fotoğraf çekiminde kullanılan minderleri ve dekor malzemelerini topladı. Tahliyeye gelen zabıta ekipleri de çatıda manzara fotoğrafları çekti. Yapılan tahliye işlemin ardından ise mühür vurulmadı.

İşletmeci Harun Reşit Göktaş zabıtların bugün de gelmesi üzerine, "Tekrardan halıyı topladılar ancak ne bir tutanak tuttular ne de bir imza attırdılar. Biz de yine yasallığımızı kullanarak birazdan halıyı sereceğiz. Tahliye yaptılar. Her zaman yaptığımızı yapacağız. Devam edeceğiz. İşleyiş böyle onlar kaldıracak biz koyacağız. Onlar kötülük yapıyor diye ben iyilik yapmaktan usanmayacağım" diye konuştu.

"KİŞİ BAŞI 100 LİRA PAHALI"

Almanya'dan İstanbul'a ziyarete gelen Büşra Öztaş, Sağır Han'a fotoğraf çektirmeye geldiğini belirterek, "Biz Almanya'dan geldi. Burayı instagramdan öğrendik. Bütün İstanbul gözüküyor, kuşlarla güzel fotoğraf çektirmeye geldik. Gelmeden önce mühürlendiğini duymuştuk ama yine de şansımızı denemek istedik. Başta çok korktum ama arkadaşımla oturduk denedik. Sonra kendime güvendim fotoğraf çektirdim. Kişi başı 100 liraya fotoğraf çektirdik. Bizce pahalı" şeklinde konuştu.