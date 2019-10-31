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AK Parti'den 'en az 10 vekil istifa edecek' iddiasına yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifa etmesinin ardından 10 civarındaki milletvekilinin daha istifa edeceği iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, "Mustafa Yeneroğlu giderken bir laf ortaya attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar. Başka bir istifa beklemiyoruz." dedi.
 31 Ekim 2019 23:10
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AK Parti'den 'en az 10 vekil istifa edecek' iddiasına yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifa etmesinin ardından en az 10 vekilin yeni parti kurma çalışmaları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile görüştüğü iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, "Mustafa Yeneroğlu giderken bir laf ortaya attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar. Başka bir istifa beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDERKEN SÖYLEDİKLERİNİ MKYK'DA HİÇ DİLE GETİRMEDİ"

Mustafa Yeneroğlu'nun eden istifa ettiğiyle ilgili soruya yanıt veren Mahir Ünal, "Mustafa Bey benim takdir ettiğim bir siyasetçiydi. Yurtdışında Türkiye'yi savunan ve partimizin önemli bir aktörüydü. Ama bu süreçte Mustafa Yeneroğlu partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydi. MKYK ayda bir kez toplanır. Eğer senin bir eleştirin vasa orada dile getirirsin. Huzursuzluk, insan hakları demokrasi diyerek istifa etti. Ben bunları MKYK'da dile getirdiğini hiç duymadım. Sen çıkıp tweet atmazsın, partinin içinde konuşursun. Şimdi siz orada konuşmayacaksınız, dile getirmeyeceksiniz. Kusura bakmasın bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür.Bir siyasi partinin en üst organında görev alan birisi genel başkanıyla, genel başkan yardımcısı ve partisiyle medya üzerinden konuşmaz." şeklinde konuştu.

"BAŞKA İSTİFA BEKLEMİYORUZ"

Yeneroğlu'nun istifa ederken "Benim gibi başka rahatsız olanlar da var" sözleriyle ilgili de konuşan Ünal, "Giderken de bir laf ortaya attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar. Başka bir istifa beklemiyoruz. AK Parti defalarca mukavemet testinden geçmiştir. " dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifa etmesinin ardından gözler AK Parti politikasından rahatsız olan vekillere çevrildi. En az 10 vekilin yeni parti kurma çalışmaları yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile görüştüğü iddia edilmişti.
Memurlar.Net
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