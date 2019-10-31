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Belediye Başkanı, kadın muhtarın nikahını kıydı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mehmet Saraç'la hayatı birleştiren Demircikara Mahalle Muhtarı Ayşe Peçen'in nikahını kıydı.
 31 Ekim 2019 23:40
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Belediye Başkanı, kadın muhtarın nikahını kıydı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mehmet Saraç'la hayatı birleştiren Demircikara Mahalle Muhtarı Ayşe Peçen'in nikahını kıydı. Şahitliklerini Antalya eski Valisi Saim Çotur ve Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan'ın yaptığı çifte, Başkan Uysal Türk bayrağı ve Atatürk'ün tarihe ve geleceğe ışık tutan eseri Nutuk'u hediye etti.

Muratpaşa'nın 5 bin 104 nüfuslu ilçesi Demircikara Mahallesi'nde uzun yıllardır muhtarlık yapan Ayşe Peçen, Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Hayatını Mehmet Saraç'la birleştiren Ayşe Peçen'i, mutlu gününde yakın arkadaşları ve Muratpaşa muhtarları yalnız bırakmadı. Şahitliklerini Antalya eski Valisi Saim Çotur ve Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan'ın yaptığı çiftin nikahını Belediye Başkanı Uysal kıydı. Müzik eşliğinde, kol kola salona giren çift, nikah masasında yerini aldıktan sonra şahitler ve Başkan Uysal geldi. Başkan Uysal'ın "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusunu çift büyük bir sevinçle "Evet" diye yanıtladı. Çift alkışlar arasında imzaları atarken Başkan Uysal, geline damadın ayağına basması gerektiğini hatırlatması kahkahalarla karşılandı.

İmzaların atılmasının ardından eski Vali Çotur, "Eşitlik olsun da eşitler arasında birincilik bizde hanımlardadır" diyerek evlilik cüzdanını Ayşe Peçen Saraç'a teslim etti.

Kaymakam Burhan ise çifte kahve fincanı takımı hediye ederken, "Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz de nice 40 yıllar diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal da çifte birlik ve beraberliğin simgesi olarak Türk Bayrağı ve gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz eseri Nutuk'u hediye etti. Başkan Uysal, Saraç çiftine ömür boyu mutluluklar dilerken "Bu mutluluk hiç bozulmasın. Allah mesut etsin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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