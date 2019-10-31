Aziz Sancar 'Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu
|31 Ekim 2019 23:51
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Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Elektrik ve Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hasan Türkez, ödül töreni hakkında bilgiler aktardı.
"Çok değerli başvurular oldu. Zor bir süreçti"
Prof. Dr. Adil Mardinoglu, kendileri için çok zor bir süreç olduğunu belirterek, "Son iki gündür TÜSEB'in düzenlediği bilimsel katkı sağladığı, Tıp Dünyası Kurultayı'nın son gündeyiz. Çok bilimsel bir programdı. Türkiye'deki bilim insanlarını dünyadaki biyoteknik gelişmelerle ilgili bilgiler aktarıldı. Ödül verilmesi için toplandık. Cumhurbaşkanı tarafından sahiplerine verilecek. Çok değerli başvurular oldu. Zor bir süreçti bizler için doğru kişilerin seçilmesi, inşallah doğru kişilere ödülleri ulaştırdığımızı düşünüyoruz" dedi.
Prof. Dr. Hasan Türkez ise Türkiye'nin yılın projesini hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Kurultayın bir genetik hocası olarak benim için anlamlı olan tarafı da, dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'in Türkiye yılın projesini 29 Ekim 2019'da resmen başladığını duyurması bence Cumhuriyet tarihimizin en önemli bilimsel gelişmelerden biriydi. Bu ana tanıklık etmek, şahitlik etmek, projesinin başladığını bilmek beni çok duygulandırdı. Çok mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.
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