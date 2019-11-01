Taşraya gitmek istemeyen TKDK personeli merkeze yığılmış

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2018 yılına ilişkin Sayıştay denetiminde, Merkez Teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı 180 kişiden fazla olmaması gerektiği halde, 252 kişinin istihdam edildiği bu suretle yasa ile belirlenen üst sınırın aşıldığı görülmüştür.

Kurum gerekçesinde artan iş yükünü gerekçe olarak sunmuş olmakla birlikte; Sayıştay, taşra teşkilatında çalışan personelin geçici görevin tanımına ve ruhuna uygun olmayacak şekilde bir kısım personelin merkezde tutulması aracı haline dönüştüğü sonucuna varmıştır.

Raporun İlgili Kısmı

BULGU 1: Kurumun Merkez Teşkilatında İstihdam Edilen Personel Sayısının Yasa İle Belirlenen Üst Limiti Aşması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Merkez Teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı 180 kişiden fazla olmaması gerektiği halde, 252 kişinin istihdam edildiği bu suretle yasa ile belirlenen üst sınırın aşıldığı görülmüştür.

15.7.2018 gün ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personelinin statüsü, hakları ve atanmalarını düzenleyen 502 inci maddesine göre; (1) Kurumda hizmetler, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 27 inci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür.

(2) Kurumda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz.

(3) Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı yüz seksen kişiden fazla olamaz. Sekreterlik, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemleri yürütecek olan destek personelinin sayısı, toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.

(4) Kurum, desteklenecek proje ve faaliyetler ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi, izlenmesi, duyurulması ve tanıtımı ile faydalanıcılara yönelik eğitim hizmeti verilmesi amacıyla; ilgisine göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 26 ıncı ve ek 31 inci maddelerine göre sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı uzmanları, kısmi zamanlı olarak çalıştırabilir. Kurumda bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı, Kurumun toplam personel sayısının yüzde otuzunu geçemez.

Anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Merkez Teşkilatında istihdam edilecek personel sayısının 180 kişiden fazla olmaması gerekirken sınırın aşılarak 252 kişinin istihdam edilmesi yasal mevzuata aykırıdır. Kanunla belirtilen sınırın geçici görev tanımına ve ruhuna aykırı olarak devamlılık arz edecek şekilde İl koordinatörlüklerinden personelin geçici görevlendirilmesi vb. yollarla aşılması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanılması" ilkesine aykırıdır.

Bu nedenle TKDK merkez ve İl koordinatörlüğü personel sistem, yönetim ve kadrolarının günün hizmet ve görev tanımına ve ihtiyacına uygun olarak gözden geçirilerek gerekli idari ve yasal düzenlemelerin uygun olacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; "5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin mülga 6 ncı fıkrasında ve Daha sonra yayınlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı yüzseksen kişiden fazla olamaz." ifadesi yer almaktadır. Kanunun yayımlandığı tarihte Kurumumuz taşra teşkilatlanması sadece 20 İl Koordinatörlü iken, 2013 yılında sonra 22 İl Koordinatörlüğü daha ilave edilerek toplamda 42 İl Koordinatörlüğüne ulaşılmıştır. İl sayısı ve buna bağlı olarak IPARD kapsamında alınan proje başvuru sayısı, iş ve işlem yükünün artması ile bu iş ve işlemlerin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilme zorunluğu dikkate alındığında, Merkez teşkilatının iş yükü artış göstermiştir. İş yükünün fazlalığı ve mevcut personel sayısının iş yükü karşısında yetersiz kalması sonucu, kurumun sunduğu hizmetlerin aksamaması ve etkin sunulması amacıyla Merkez teşkilatında ilave personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç çerçevesinde İl koordinatörlüklerinden merkez teşkilatı bünyesinde bulunan koordinatörlüklere geçici görevlendirmeler yapılmıştır. Geçici görevlendirilen bu personelin kadroları merkez teşkilatında bulunmamaktadır.

Bulguda belirtilen hususlara katılmakla birlikte Kurumumuz iş ve işlemlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 502 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı yüzseksen kişiden fazla olamaz..." hükmünün yer alan kısıtlamanın kaldırılması gerektiği değerlendirilmekte ve konuya ilişkin mevzuat değişikliği çalışmasının yapılması planlanmaktadır." denilmektedir.