1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay, döner sermaye konusunda YÖK'ü uyardı

Üniversitelerde, döner sermaye işletmelerinde mali durumu iyi olan döner sermaye işletmeleri birimlerinden mali durumu zayıf olan döner sermaye işletmeleri birimlerine yıl içinde faaliyet dönemi ile sınırlı olarak borç verildiği, yılsonunda da üniversite yönetim kurulu kararı ile silindiği Sayıştay'ın 2018 yılı Denetim Raporunda tespit edilmiştir.
 01 Kasım 2019 11:30
Yazdır
Sayıştay, döner sermaye konusunda YÖK'ü uyardı

.

Üniversitelerde, döner sermaye işletmelerinde mali durumu iyi olan döner sermaye işletmeleri birimlerinden mali durumu zayıf olan döner sermaye işletmeleri birimlerine yıl içinde faaliyet dönemi ile sınırlı olarak borç verildiği, yılsonunda da üniversite yönetim kurulu kararı ile silindiği Sayıştay'ın 2018 yılı Denetim Raporunda tespit edilmiştir.

Suiistimalin önlenmesi için acilen düzenleme yapılmasını isteyen Sayıştay, Sağlık Bakanlığındaki uygulamanın örnek alınabileceğini belirtmiştir.

BULGU 2: Döner Sermaye İşletmelerinde, Birimler Arasında Karşılıksız veya Borç Olarak Kaynak Aktarımının Düzenlenmemesi

Üniversitelerde, döner sermaye işletmelerinde mali durumu iyi olan döner sermaye işletmeleri birimlerinden mali durumu zayıf olan döner sermaye işletmeleri birimlerine yıl içinde faaliyet dönemi ile sınırlı olarak borç verildiği, yılsonunda da üniversite yönetim kurulu

kararı ile silindiği görülmüştür. Ayrıca döner sermaye kaynaklarından, üniversitenin özel bütçesinden karşılanması gereken giderlerin (bakım-onarım ve yapım işi, demirbaş alımı, tüketim malzemesi alımı vb.) karşılandığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesi (a) fıkrasında: "Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir. ... Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, birimler itibarıyla ayrı hesaplarda izlenir." denilmektedir. Söz konusu Kanun maddesi

hükmüne göre döner sermaye işletmesi faaliyetleri, gelir ve giderleri birimler itibarıyla ayrı ayrı takip edilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; "... ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini," denilmektedir.

2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesi ve adı geçen Yönetmelik'e göre fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama araştırma merkezleri döner sermaye işletmesi

birimleri olabilir.

Yapılan incelemelerde; üniversitelerde döner sermaye işletme müdürlüğü altında çok sayıda döner sermaye birimi kurulduğu görülmektedir. Bu birimlerin kimisi hiç gelir elde etmemekte, kimisi çok az gelir elde etmekte bazıları ise kendi giderlerinin çok üzerinde gelir elde etmektedir. Döner sermaye işletme müdürlüğünde mali durumu iyi olan döner sermaye işletmeleri birimlerinden mali durumu zayıf olan döner sermaye işletmeleri birimlerine yıl içinde faaliyet dönemi ile sınırlı olarak üniversite yönetim kurulu kararı ile borç verildiği, yılsonunda da üniversite yönetim kurulu kararı ile silindiği görülmüştür. Hatta sırf bu amaçla hiç geliri olmayan fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama araştırma merkezleri döner sermaye işletme birimi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca üniversitenin özel bütçesinden karşılanması gereken bakım-onarım ve yapım işi, demirbaş alımı, tüketim malzemesi alımı vb. giderlerin döner sermaye kaynaklarından karşılandığı tespit edilmiştir. Bu

yol genelde özel bütçe disiplini içinde alımı veya yapımı zor olan harcamalarda tercih edilmektedir. Örnek olarak dizüstü veya tablet bilgisayar alımı, eşik değerlerin altında kalmak

veya %10 limitine takılmamak için doğrudan teminle bakım ve onarım işlerinin yapılması gösterilebilir.

Borç veya karşılıksız kaynak aktarımı ile ilgili "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" incelendiğinde bu konuda herhangi bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir. Söz konusu alanla ilgili bir düzenlemenin olmaması, Üniversitelerde çok farklı ve yanlış uygulamalara neden olmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner sermaye" başlıklı 58'inci maddesinin (j) fıkrası; "Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, gelir ve giderleri, sermaye limitleri ile işletmelerin yönetimine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." düzenlemesi ile döner sermaye

işletmelerinin yönetimine ilişkin esas ve usulleri belirleme yetkisi YÖK'e verilmiştir. Ancak bu

maddeye dayanılarak çıkarılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te borç veya karşılıksız kaynak aktarımı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Döner sermaye işletmeleri alt birimlerinde borç veya karşılıksız kaynak aktarımı ya tamamen yasaklanmalı ya da izin verilecekse bunun şartları, geri ödeme ya da karşılıksız aktarmaya çevirme net belirlenmelidir.

Örneğin Sağlık Bakanlığında olduğu gibi karşılıksız kaynak aktarmada suiistimalin önlenmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması düzenlenebilir.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunun borç veya karşılıksız kaynak aktarımı konusunda düzenleme yaparak uygulamadaki belirsizliği ortadan kaldırması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 38 inci maddesinde yer alan "...Denetim raporları, kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır...." şeklindeki düzenlemeye göre 30 gün içerisinde kamu idaresi tarafından denetim raporlarına cevap verilmesi gerekmektedir. Raporumuz 24.04.2019 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen Kamu İdaresi tarafından yasal süresi içerisinde

cevap gönderilmemiştir.

Sonuç olarak Yükseköğretim Kurulunun, borç veya karşılıksız kaynak aktarımı konusunda düzenleme yaparak uygulamadaki belirsizliği ortadan kaldırması gerektiği düşünülmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşraya gitmek istemeyen TKDK personeli merkeze yığılmış
01 Kasım 2019 00:00		 Sayıştay: 2018'de nakit stoğu yüzde 186 azaldı
29 Ekim 2019 09:11
17 memurun hülleyle şube müdürü olması Sayıştay raporlarına girdi
18 Ekim 2019 14:05		 Sayıştay, 5 rektör yardımcısı atayan üniversiteyi uyardı
17 Ekim 2019 14:02
Sayıştay: Manevi tazminat, mahkeme kararını uygulamayan Dekana rücu edilmeli
09 Ekim 2019 14:05		 Sayıştay'ın bazı Belediyelerde tespit ettiği usulsüz işlemler
01 Ekim 2019 12:00
Fakıbaba'nın aldırdığı lüks arazi araçları Sayıştay'a takıldı
29 Eylül 2019 00:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku13:39 - 'İstanbul, su sıkıntısı yaşamayacak'13:36 - DAEŞ'li terörist, PKK/YPG-DAEŞ ortalığını itiraf etti13:31 - Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama13:29 - Marmara'da kirlilik alarmı...Liman trafiğe kapatıldı13:27 - Siirt'te terör örgütü PKK operasyonu: 16 gözaltı13:27 - YLSY mülakat sonuçları açıklandı13:25 - Yargıtay'dan, eski Danıştay üyesi Olcay'a verilen cezaya onama13:23 - ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
12:59 - Adil Öksüz'ü saklayan 5 sanığın iddianamesi kabul edildi12:49 - Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 gözaltı12:37 - '15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan paralar verilmedi!'12:30 - Havalimanı personelininin yerini alacak robot göreve başladı12:24 - 'Naim' filminin yeni fragmanı izleyicileri etkiledi12:23 - 4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu12:23 - Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni12:21 - FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
Bakanlıktan 'Nöbet ücretlerini %50 artırımlı ödeyin' yazısı
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
TMSF, personeline bol keseden dağıtmış
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Kamu bankalarına bir yük daha
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
aklını şaşırmak 3
duvar örmek 5
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 3
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
Peugeot ve Fiat Birleşti,Dünyanın 4.Otomotiv Devi Doğdu 3
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
ağız kokusu 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam