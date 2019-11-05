Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?

Sayıştay 2018 denetim raporunda, Genel butceli ıdarelere tahsisli kamu konutlarının sayısına ıliskin kayıtların gercegi yansıtmadığını; "MEOP'tan alınan Tahsis Turlerine Gore Kamu Konutları Raporu'nda genel butceye tahsisli 54.561 adet ve diger idarelere tahsisli 85.129 adet olmak uzere toplam 139.690 adet, 2019 Butce Kanunu Gerekcesinde ise 209.462 adet olarak gorunmektedir. Soz konusu tutarsızlıkların kaynagı, genel butceli idareler ile Bakanlık arasında kamu konutlarıyla ilgili bilgi paylasımının zamanında ve dogru sekilde yapılmamasıdır." tespiti yapılmıştır.

Raporun ilgili kısmından

BULGU 8: Genel butceli ıdarelere tahsisli kamu konutlarının sayısına ıliskin kayıtların gercegi yansıtmaması

Hazine tasınmazı olup genel butce kapsamındaki idarelerin kullanımına tahsis edilmis konutlarla ilgili olarak tutulan kayıtların eksik oldugu gorulmustur.

Genel butceli idareler tarafından lojman ve kamu konutu olarak kullanılan tasınmazların tespitine yonelik olarak 2018 yılı sonu itibariyle Milli Emlak Otomasyon Programı (MEOP) otomasyon projesi icinde yeni bir program yazılmıs ve bu programa 2018 yıl sonu itibarıyla 54.561 adet tasınmaz kaydı yapılmıstır.

1 sayılı Cumhurbaskanlıgı Kararnamesi'nin 101'inci maddesinin (d) fıkrası ile; Devlete ait konutları yonetmek ve kamu kurum ve kuruluslarına ait konutların yonetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt ici ve yurtdısındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile isletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etme gorevi Cevre ve Sehircilik Bakanlıgına verilmistir.

Kamu Konutları Yonetmeligi'nin "Konutların yonetimine dair esaslar" baslıklı 35'inci maddesinde de, Devlete ait kamu konutlarının Cevre ve Sehircilik Bakanlıgı Milli Emlak Genel Mudurlugunce yonetilecegi ifade edilmistir.

Bu yetkiye dayanılarak, 294 sayılı Milli Emlak Genel Tebligi cıkarılmıs, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluslarının yurt icinde ve yurt dısında bulunan kamu konutlarıyla ilgili tesis edilecek islem, usul ve esaslar belirlenmistir.

Mevzuat hukumleri geregince, Hazine tasınmazları mahiyetinde olan ve genel butce kapsamındaki idarelerin kullanımlarına tahsis edilmis konutlarla ilgili olarak Devlet tuzel kisiligini temsilen Cevre ve Sehircilik Bakanlıgınca islem tesis edilmektedir. Tespit, tahsis, kira, bakım onarım gibi idari islemlere konu olan kamu konutlarının yonetilmesi icin oncelikle bunların sayısına ve niteligine iliskin kayıtların milli emlak birimlerince tutulması ve devlete ait konutlarla ilgili tahsis isleminin de bu kayıtlar esas alınarak yurutulmesi gerekmektedir.

Soyle ki, MEOP sisteminden genel butceli idarelere tahsis edilip lojman ve kamu konutu olarak kullandırılan tasınmazlara iliskin rapordaki sayı ile Butce ve Mali Kontrol (BUMKO) Genel Mudurlugu tarafından hazırlanan 2019 yılı Butce Kanunu Gerekcesinde yer alan kamu konutu sayısı birbiri ile eslesmemektedir. Genel butceli idareler tarafından lojman ve kamu konutu olarak kullanılan tasınmazların sayısı, MEOP'tan alınan Tahsis Turlerine Gore Kamu Konutları Raporu'nda genel butceye tahsisli 54.561 adet ve diger idarelere tahsisli 85.129 adet olmak uzere toplam 139.690 adet, 2019 Butce Kanunu Gerekcesinde ise 209.462 adet olarak gorunmektedir. Soz konusu tutarsızlıkların kaynagı, genel butceli idareler ile Bakanlık arasında kamu konutlarıyla ilgili bilgi paylasımının zamanında ve dogru sekilde yapılmamasıdır.

Anılan mevzuat hukumleri uyarınca, genel butceli idarelerin kullanımına bırakılan tasınmazlarla ilgili tahsis kayıtlarının milli emlak birimlerince mevcut kullanım sekilleri itibari ile tam ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; "81 Il Valiligi'ne (Cevre ve Sehircilik Il Mudurlugu) yazılan 29.05.2019 tarihli ve 127941 sayılı yazımızla; MEOP'tan alınan Tahsis Turlerine Gore Kamu Konutları Raporu'nda genel butceye tahsisli 54.561 adet ve diger idarelere tahsisli 85.129 adet olmak uzere toplam 139.690 adet, 2019 Butce Kanunu Gerekcesinde ise 209.462 adet olarak goruldugu, soz konusu tutarsızlıkların, genel butceli idareler ile Bakanlık arasında kamu konutlarıyla ilgili bilgi paylasımının zamanında ve dogru sekilde yapılmamasından kaynaklandıgı belirtilen tasınmazların, ilgili idarelerce irtibata gecilerek (gerekmesi halinde personel gorevlendirilmesinin temini suretiyle) genel butceli idarelerin kullanımına bırakılan tasınmazlarla ilgili tahsis kayıtlarının mevcut kullanım sekilleri itibari ile tam ve eksiksiz olarak yapılması istenilmistir." denilmektedir.

Sonuc olarak Kamu Idaresi cevabında, 81 Il Valiligi'ne (Cevre ve Sehircilik Il Mudurlugu) yazılan yazı ile MEOP'tan alınan Tahsis Turlerine Gore Kamu Konutları Raporu'nda genel butceye tahsisli 54.561 adet ve diger idarelere tahsisli 85.129 adet olmak uzere toplam 139.690 adet, 2019 Butce Kanunu Gerekcesinde ise 209.462 adet tasınmazın ilgili idarelerce irtibata gecilerek (gerekmesi halinde personel gorevlendirilmesinin temini suretiyle) tahsis kayıtlarının mevcut kullanım sekline gore eksiksiz olarak yapılacagı belirtilmis olmasına ragmen, kayıtlar 2018 yılı icinde tamamlanmadıgından donem sonu itibariyle, Genel Butceli Idareler ile diger idarelere tahsisli toplam kamu konutu sayısı eksik gorunmektedir.

Bu itibarla, Hazine tasınmazı olup genel butce kapsamındaki idarelerin kullanımına tahsis edilmis konutlarla ilgili olarak tutulan kayıtların yukarıda bahsedilen mevzuat hukumleri cercevesinde tamamlanması gerekmektedir.

Bu konu Kamu Idaresine iliskin 2017 yılı Sayıstay Denetim Raporunda da yer almıstır.