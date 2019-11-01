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PKK Esed'e polis olacak

PKK'nın Suriye'de polis gücüne dönüştürülüp korumaya alınması üzerinden bir senaryo sahaya sürüldü. Bu çerçevede PKK/YPG ile Şam yönetimi arasında pazarlıklar yapılıyor. Suriye, PKK'ya açıkça "bize katılın" çağrısı yaptı. Terör örgütü ise, bu pazarlığı siyasi avantaja dönüştürmek için "özel statü" istedi.
 01 Kasım 2019 06:10
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PKK Esed'e polis olacak

Esed rejimi ile terör örgütü PKK/YPG, aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için masaya oturdu. Rejim, PKK'ya 'bize katılın' çağrısı yaptı. Terör örgütü ise katılım rejimden 'resmi statü' istedi. Rus haber kaynaklarına göre teröristlerin bir kısmının yerel polis olması, bir kısmının da orduya katılması gündemde... Şam yönetimi ve Rusya, Soçi'de Türkiye ile varılan mutabakata rağmen M4 karayolunun güneyine çekilmeyen terör örgütü PKK/YPG'yi kurtarmak için formül arıyor. Rejim, PKK'yı korumaya yönelik uygulamaya koyduğu 'üniforma değişikliği' adımını kalıcı hale getirmeye çalışıyor.

BİZE KATILIN ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı, 'SDG' ismiyle seslendiği terör örgütü PKK'yı Suriye ordusuna resmen davet etti. Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, Türkiye'ye karşı ortak direniş çağrısı yapan rejim, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış olanların ve yetkililer tarafından aranmakta olanların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtti. Rejimin İçişleri Bakanlığı da terör örgütünün sözde polis birimine "Suriye'nin polis güçlerine katılın" teklifi yaptı.

ÖZEL STATÜ İSTEDİLER

PKK ise 'özel statü' isteyerek rejimle pazarlığa tutuştu. Terör örgütü elebaşları, bu şekilde bir katılımın ancak 'örgütün özel statü ve yapısını koruyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğunu' bildirdi. PKK ayrıca, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması ve sağlam bir mekanizma kurulmasını da önerdi. Rejim ise PKK'nın 'özel statü' teklifine sahada cevap verdi. Pazarlıkta elini güçlendirmek isteyen Esed güçleri, Rasulayn'ın bazı köylerde terör örgütünden desteğini çekti. Rejim ile PKK arasındaki pazarlıklara Rusya da sürecin başından beri dahil. Rus basınına göre Moskova, PKK'ya rejimle birleşmesi için yoğun baskı uyguluyor. Kremlin, PKK'lı teröristlerin bir kısmının yerel polis gücü olmasını, bir kısmının da rejim ordusuna katılmasını destekliyor.

TERÖR KOLORDUSU

ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için Suriye ordusunu bölgeye davet eden PKK, ilerleyen süreçte Suriye ordusu içerisinde '5. Kolordu'yu oluşturmak istiyordu. Kağıt üzerinde rejim askeri gibi görünecek örgüt, işgal ettiği bölgede bağımsız hareket edecekti. Fakat Türkiye'nin kararlı tutumu bu oyunu da bozdu. Bölgede bir üniforma oyununa müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster Amerika, ister Rusya, ister rejim, isterse bir başka güç olsun, terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz" dedi. Rus güçleriyle Mehmetçiğin ortak devriyesi sonrası bölgeye yönelik operasyonların devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

Ortak karakol kurdularEsed rejimiyle terör örgütü PKK, üniforma değişikliği ve iş ortaklığına hız verdi. Tel Semen, Rakka ve Tel Abyad'ın güneyinde PKK ve rejim, ortak karargahlar oluşturdu. Yerel kaynaklara göre PKK'lılar bu karargahlarda üniforma değiştirerek rejim askerine dönüşüyor. Ayrıca örgüt ile rejim, M4 karayolunun güneyinde ortak kontrol noktaları kurmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı öncesinde Tel Abyad ile Rasulayn'dan ayrılan ve bölgenin temizlenmesi sonrası yeniden evlerine dönmek isteyenlere bu noktalarda engel olunduğunu dile getiriliyor.
Yeni Şafak
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