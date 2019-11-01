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Teröre destek yüzlerine vurulacak

Türkiye, PKK'nın yuvalandığı Avrupa'ya Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olarak terör örgütünün bu ülkelerdeki faaliyetlerini ve yapılanmasını yüzlerine vurdu.150 sayfalık "Avrupa Ülkelerinin PKK'ya Desteği" başlıklı raporda, PKK'nın Avrupa'daki gelirinin yıllık 500 milyon dolar olduğu belirtildi. Terör örgütünün dernek, vakıf, medya oluşumları gözler önüne serildi. PKK sempatizanlarının Türkiye aleyhine düzenlediği mitingler ile finansal aktiviteleri tek tek anlatıldı. PKK Avrupa'da 1988-2015 arasında ölümle sonuçlanan 34 terör saldırısı yaptı.
 01 Kasım 2019 07:10
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Teröre destek yüzlerine vurulacak

Türkiye, PKK'nın örgütlenme ve finans kaynağında ikinci Kandil görevi gören Avrupa'nın 'PKK düşkünlüğünü' yüzlerine vuracak. Avrupa'nın PKK'ya yaptığı destekler bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan "Avrupa Ülkelerinin PKK'ya Desteği" raporunda PKK'nın Avrupa'daki ekonomik geliri, örgütün Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kuruluşları ve yayın organları tek tek anlatıldı. Türkiye'nin aradığı pek çok PKK'lı ismin Avrupa'ya sığındığı belirtilen 11 başlıktan oluşan raporda dikkat çeken bilgiler şöyle:

PKK, Avrupa çapında, cinayet, haraç toplama, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, kundaklama, terör kampanyası için militan devşirme gibi çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunuyor.

Örgüt Avrupa'da uzun yıllar yürüttüğü faaliyetlerle; dernek, vakıf, TV kanalları, gazete, dergi, yayınevleri, eğitim kurumları ve benzer tesislerle güçlü bir altyapıya sahip oldu.

YILLIK GELİRİ 500 MİLYON DOLAR
PKK sempatizanları Avrupa'da Türkiye aleyhine mitingler düzenliyor.

PKK, başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka'da ekonomik faaliyetlerini yürütüyor.

Örgütün, organize suç faaliyetlerinden elde ettiği yıllık gelirin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. PKK sadece uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar sağlıyor. PKK'nın Avrupa'daki geliri yıllık 500 milyon dolar, Avrupa genelindeki illegal gelirinin yıllık 6 milyon avroya yakın olduğu belirtiliyor.

ONLARCA KURULUŞU VAR
Örgütün organize suç faaliyeti gelirleri dışında bağış adı altında topladığı yıllık miktarın 30 milyon avrodan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Örgütün, Avrupa'nın birçok ülkesinde kayıtlara geçen 607 kuruluşu, 62 tane de basın-yayın organı bulunuyor.

Terörist yuvası!
Suriye'de ve Irak'ta PKK saflarında savaşa katılan yabancı teröristlerin Avrupa çapındaki mobilizasyonu büyük oranda Avrupa ağı tarafından gerçekleştiriliyor. Yabancı teröristlerin AB ülkelerine dağılımı ise şöyle: Almanya 250, Avusturya 12, Belçika 11, Danimarka 20, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 5, İngiltere 30, İsveç 50, İsviçre 150, Norveç 13.
Yeni Şafak
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