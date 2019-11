Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlardan sonra, teröristlerin çekilip çekilmediğini yakından takip ettiklerini, YPG'lilerin terörist üniformasını çıkarıp, Suriye rejiminin üniformasını giymeleri durumunda ise gereğini yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, hafta başından itibaren kurmayları ile yaptığı toplantılarda Suriye ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın verdiği mesajlar şöyle:

PİLOT ALANLAR KURULACAK

Güvenli bölge için AB ülkelerinin desteğini arayacağız. Ama destek gelmezse, Türkiye kendi imkanları ile adım atacak. Tamamı için kaynak oluşturmamız mümkün değil ama, kendi imkanlarımızla öncelikle pilot bir yer kuracağız. Tel Abyad veya Resülayn'da olabilir. Sınıra yakın bir yerde pilot yerleşim birimi inşa edeceğiz.

YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM

Putin'le yaptığımız görüşmelerde alınan kararların uygulaması daha hızlı oluyor. Ama Turmp'la aynı şeyi sağlayamıyoruz. Putin alınan kararların uygulanması için hemen harekete geçiyor. Trump ise söz veriyor, ama sonuç alamıyoruz. Ya yerine getirilmiyor ya da süreç çok uzuyor. Trump'ın verdiği sözleri gerçekleştirip gerçekleşmeyeceği belli olmuyor. Şüpheli.

13 Kasım'da Trump'ın ABD'ye daveti var. Gitmemiz durumunda, elbette bu mektubu da yanımızda götüreceğiz. Bunun altında kalmayacağız. Götürüp masaya bırakacağız. Aynen iade edeceğiz. ABD'nin yaptığı saygısızlığın cevabını vereceğiz. Trump'ın yüzüne de bunları söyleyeceğiz. Esasında biz cevabı sahada verdik, orada yazılanları dikkate almadık. Mektup bize ulaşınca iki saat içinde operasyonu başlattık. Normalde, belki gece veya ertesi sabah başlayacaktı. Ama mektup gelir gelmez, gereken değerlendirmeyi yaptık ve operasyonu başlattık.

BAĞDADİ OPERASYONU

Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Türkiye olarak ABD'ye katkı verdik. Helikopterleri, bizim kontrolümüzde olan Afrin ve Cerablus'un hava sahasını kullanarak gitti. İstihbarat desteğimiz de oldu. Bizim istihbarat birimlerimiz ile ABD'ninkiler birlikte çalıştı. Hava sahasını kullanacaklarını bildirdiler: Bağdadi'ye operasyon yapılacağı bildirildi. Biz de, Cerablus ve Afrin'deki unsurlarımızı uyardık, ateş açılmaması talimatını verdik.

HATALARIMIZI ARIYORLAR

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin milli bir unsuru, orada kalacaklar. Dışarıdan kimse yok aralarında, ama YPG'ye bakın, çoğu dışarıdan gelmiş. Büyük bölümü de Irak'tan gelenler. Halbuki, SMO mensupları kendi toprakları için savaşan insanlar. Bir süre önce, bir SMO komutanı 16 kişiyle birlikte beni ziyarete geldi. Bana sarıldı. Komutanın sağlığı kötü, midesini aldırmış vs. ama buna rağmen 'yarın cepheye gideceğim' dedi. Sonuçta, bunlar kendi ülkeleri için bir mücadele veriyor. Ama yanlış bir uygulamaya da müsaade etmeyiz. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de kara propaganda yapıldı. Biz Tel Abyad'a girdik, Resülayn'a girdik. Ama tek bir tane sivil bina yıkılmadı. Oradan sivil binalardaki keskin nişancılar bize ateş açmasına rağmen, sivil bina olduğu için karşılık bile vermedik. Ama bakıyorsunuz, mercekle büyüteçle, bizim hatamızı arıyorlar.

SURİYE'Yİ DÜŞÜNDÜKLERİ YOK!

ABD Deyrizor'u Rusya Kamışlı'yı bırakmak istemedi, dertleri petrol

"ABD ve Rusya'nın asıl derdi petrol. Yoksa, Suriye'yi düşündükleri yok. Bunu yaptığımız görüşmelerde de anladık. ABD, Deyrizor'u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı'yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var. Kamışlı'daki petrol rezervi, Türkiye'nin kullandığı petrolün yüzde 50'si. Her iki ülke de, bu petrolü bırakmak istemiyor. Görüşmelerde, ABD, petrol yataklarının 'DEAŞ'ın eline geçmesini istemiyoruz' dedi, o şartla anlaşma yaptılar. Buradan anladık ki, asıl dertleri petrol. Rusya ise Kamışlı konusunda ısrarcı. Her iki ülke de, bunun dışındaki konuları önemsemediler. Rusya Kamışlı'da terörist unsurların kalmayacağının güvencesini verdi.

Üniformaları değişirse...

Bundan sonra biz Türkiye olarak, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaların sahadaki uygulamalarına bakacağız. Bunlar terörist üniformasını çıkarıp, Suriye rejimi üniformasını giyerse buna müsaade etmeyiz. Yerel istihbarat kaynakları ile de bunun takibini yapacağız. Böyle bir şey olursa, gereğini yaparız. Biz hiçbir şekilde teröriste geçit vermeyeceğiz. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Onlara bu imkanı vereceğiz, oyalama da olabilir ama bekleyeceğiz. Sahada olup biteni takip edeceğiz.

HEDEF YERLİ AŞI İLAÇ VE CİHAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız. Ülkemiz açısından stratejik öncelik olarak gördüğümüz bu hususta atılan tüm adımları ve yapılan tüm engellemeleri yakın takip altına alacağız" dedi.

Erdoğan, Güvenli Bölge'de Suriyeli mülteciler için kurmayı planladıkları şehir projelerini de bugün kendisinin misafiri olacak BM Genel Sekreteri'ne de sunacağını kaydetti. Bu arada Erdoğan, Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı Yusuf İslam ile bir araya geldi. İslam, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yapımı tamamlanan Cambridge Camii'nin gelecek ay düzenlenecek açılış törenine davet etti

Yücel KAYAOĞLU