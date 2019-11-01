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Takla atan polis aracındaki memur yaralandı
Bayrampaşa'da takla atan polis aracındaki bir memur hafif şekilde yaralandı
|01 Kasım 2019 08:00
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Bayrampaşa'da takla atan polis aracındaki bir memur hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Otogar Bağlantı Yolu'ndan İstanbul Hali istikametine giden 34 A 81160 plakalı polis aracı yağışlı havanın etkisiyle kaydı.
Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. Kazada, hafif yaralanan polis memuru Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu.
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