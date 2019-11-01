1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yol kesip 13 kilo altınla kaçtılar

Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye altın götüren kuyumcuları takibe alan 5 silahlı ve maskeli soyguncu, otoyolda aracın önünü kesti. 13 kilo altın ve 236 bin TL'lik dövizi gasp eden zanlılar operasyonla yakalandı
 01 Kasım 2019 08:39
Yazdır
Yol kesip 13 kilo altınla kaçtılar

Kahramanmaraş'ta kuyumculuk yapan S. Ç. (54), A. A. (45) ve H. E. (27), geçtiğimiz pazar günü, Hakkari'deki müşterilerine altın götürmek için otomobille yola çıktı. Ancak saat 20.40 sıralarında Gaziantep-Adana TAG Otoyolunda seyir halindeyken, Pazarcık ilçesi yakınlarında önlerini başka bir araç kesti. Araçtan inen maskeli ve silahlı 5 soyguncu, kuyumcuların aracında bulunun 13 kilo altın, 36 bin 650 euro, 300 dolar, bin 500 TL ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtı. Kuyumcuların ihbarı üzerine harekete geçen il jandarma ekipleri, soyguncuların sahte plaka taktıkları 2 çalıntı araç kullandıklarını belirledi. Ardından çalıntı araçların gerçek plakalarını belirleyebilmek için, çalıntı başvurusu yapılan bin 214 araç incelendi. Gerçek plakalarının da belirlendiği 2 aracı, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden takibe alan jandarma, birinin Yozgat, diğerinin de Kocaeli'de olduğunu belirledi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda soygunculardan F. G. (27) ve C. B. (26), Kocaeli'de yapılan operasyonda da S. B. (23) ve E. G. (19), kullandıkları otomobillerle birlikte yakalandı.

ALTINLAR EVDE BULUNDU

Soyguncuların kaldıkları otel kayıtlarını da inceleyen jandarma, soygundan bir hafta önce Kahramanmaraş'a geldiklerini ve bir apart otelde T. E. (28) ile birlikte kaldıklarını belirledi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'ta yaşayan T. E. de gözaltına alındı. Soyguncuların üzerinde yapılan aramalarda çalınan para ele geçirildi. Soygunculardan F. G.'nin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki evinde yapılan aramada da çalınan 13 kilo altın ile 4 bin 500 euro bulundu. Soyguncular, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, önceki gün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku
01 Kasım 2019 13:45		 4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu
01 Kasım 2019 12:23
Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı
01 Kasım 2019 12:19		 Karadeniz'de hamsi bolluğu
01 Kasım 2019 12:02
Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş
01 Kasım 2019 11:02		 Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
01 Kasım 2019 11:00
Adana'da hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı kadın öldü
01 Kasım 2019 10:27		 İlkokul mezunu, sahte diş hekimi gözaltına alındı
01 Kasım 2019 10:11
Adnan Oktar suç örgütü yargılamasında sanatçılar fişlenmiş
01 Kasım 2019 08:49		 Takla atan polis aracındaki memur yaralandı
01 Kasım 2019 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı13:45 - Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku13:39 - 'İstanbul, su sıkıntısı yaşamayacak'13:36 - DAEŞ'li terörist, PKK/YPG-DAEŞ ortalığını itiraf etti13:31 - Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama13:29 - Marmara'da kirlilik alarmı...Liman trafiğe kapatıldı13:27 - Siirt'te terör örgütü PKK operasyonu: 16 gözaltı13:27 - YLSY mülakat sonuçları açıklandı13:25 - Yargıtay'dan, eski Danıştay üyesi Olcay'a verilen cezaya onama13:23 - ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek
13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi12:59 - Adil Öksüz'ü saklayan 5 sanığın iddianamesi kabul edildi12:49 - Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 gözaltı12:37 - '15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan paralar verilmedi!'12:30 - Havalimanı personelininin yerini alacak robot göreve başladı12:24 - 'Naim' filminin yeni fragmanı izleyicileri etkiledi12:23 - 4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu12:23 - Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
Bakanlıktan 'Nöbet ücretlerini %50 artırımlı ödeyin' yazısı
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
TMSF, personeline bol keseden dağıtmış
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Kamu bankalarına bir yük daha
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok güzel hareketler bunlar 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 3
F klavye 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
aklını şaşırmak 3
sakallı kızlar 3
ermeni soykırım tasarısı 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam