Herkes 'gençler oynasın' diyor ama altyapıda ligler kapatılıyor
|01 Kasım 2019 08:30
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon öncesinde U21 ligleri kapatılırken bu liglerde oynayan oyuncuların neredeyse yarısı ya kulüp bulamadı ya da amatör liglerde şanslarını denemek zorunda kaldı. Her fırsatta genç oyuncuların önünü açmak adına altyapılarda yeni takımlar kurulması, yeni sahalar yapılması gibi önlemler alınması konuşulurken gerçek hayatta ise işler tam tersi yönde işliyor. U21 takımlarının kapatılması ile birlikte kaderleri ile baş başa bırakılan 400 kadar futbolcunun 213'ü akıllarına bile gelmeyen bir durumla karşı karşıya kaldı.
137 futbolcu herhangi bir kulübe kayıt bile yaptıramazken 76 genç oyuncu ise Süper Lig'i hayal edip amatör lige imza attı.
BAŞAKŞEHİR'DE 20 YILDIZ ADAYI KAYBOLDU
Geride kalan sezonda Süper Lig'deki takımlarda en fazla oyuncusu boşa çıkan ve amatöre giden ekip ise Akhisarspor oldu. Ege ekibinde 26 futbolcu takımdan bu şekilde ayrılırken, Başakşehir'de 20, Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ise 5'er futbolcu ya kulüpsüz kaldı ya da amatör takımlarının yolunu tuttu.
TANER KARAMAN
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