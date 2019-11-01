Tutuklanan FETÖ elebaşı yeğeni sahte kimlikle yakalandı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinden çıkan sahte kimlik

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI VAR

Şüpheli Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi. Beykoz Adliyesine sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SAHTE KİMLİĞİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosu tarafından ifadesi alınan Zeynep Gülen, "Soy ismimden dolayı korktum bu yüzden sahte kimlik edindim. Soy ismimden başka Fetullahçı terör örgütü ile herhangi bir bağım yok. Soy ismimi değiştirmek için dava açacaktım fakat dikkat çeker diye bunu yapamadım. Lise zamanımda sadece FEM dershanesine bir ay süreyle gittim. Yurtdışına çıkışım da amcamı görmek içindi. Örgütün toplantılarına katıldığım ve örgüt adına eylemlerde bulunduğum iddia edilmişse de örgütle herhangi bir iltisakım yoktur." İfadelerini kullandı.

ELEBAŞININ TALİMATLARINAA UYDU, YAKALANDI, TUTUKLANDI

İfadesi ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Zeynep Gülen'in örgütün bankasındaki hesabına Fetullah Gülen'in talimatı sonrası para yatırdığı anlaşıldı ve örgüt için eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.