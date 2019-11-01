Galatasaray Cenk Tosun için harekete geçti
İngiliz basını, sezon başında Cenk Tosun'u isteyen takımlar arasında Galatasaray olduğunu yazdı
|01 Kasım 2019 08:53
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Öte yandan Cenk'in Ocak'ta İtalya'ya gidebileceği vurgulandı.
İngiliz basını, sezon başında Cenk Tosun'u isteyen takımlar arasında Galatasaray olduğunu iddia etti.
Sarı-kırmızılı kulübün yanında Katar'dan da bir talibi olan Cenk'in, Everton'da kalıp, savaşmayı seçtiği belirtildi.
Cenk'in Ocak'ta Seri A'ya gidebileceği vurgulandı. Bu arada Cenk Tosun Everton'un Watford'u kupada 2-0 yendiği maçın 80'inci dakikasında oyuna girip, asist yaptı.
Yıldız forvet, 2018 yılının devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Everton ile anlaşıldı
İddiaya göre Sarı-Kırmızlı ekip İngiliz kulübü ile 11 milyon Euro'ya anlaştı.
Fakat, Cenk Tosun'un kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtiliyor
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