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ASELSAN'ın gözü boğazların üzerinde olacak

ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında elektro optik sistem kurulumlarını başarıyla gerçekleştirdi- Türk boğazlarındaki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek
 01 Kasım 2019 09:01
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ASELSAN'ın gözü boğazların üzerinde olacak

ASELSAN, gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak proje kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına elektro optik sistemlerin kurulumunu yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yomburnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGI) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi.

Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30X'e kadar optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma kabiliyetlerine sahip bulunuyor.

- "Reis" de devrede

Projede ayrıca ASELSAN'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı kullanılıyor. Sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen radar, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebiliyor, düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.

Gelişmiş hedef tespiti ve ayrışımı yapan ve arıza durumunda otomatik olarak kesintisiz çalışma sağlayan yedekli gönderme/alma yapısına sahip bir sahil gözetleme radarı olan Reis, gemi trafik hizmetleri, liman ve göç kontrolü gibi uygulamalarda da kullanılıyor.

Dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında, seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan TBGTH Sistemi, gemi trafiğini yerli ve milli teknolojilerle 7/24 esasına uygun olarak kesintisiz izleme imkanı sağlayacak.

Projede, HAVELSAN tarafından üretilen ve tedarik edilen Gemi Trafik Hizmetleri Yazılımı, Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme ve Güvenlik Sistemi ile ASELSAN'ın radar, elektro optik ve radyo yön bulucu sistemleri kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
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