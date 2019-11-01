CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
CHP'li Tanal, TBMM Üyeler Lokantası'nda deniz levreğinin porsiyonu 48 TL, salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor diye sitem etti.
|01 Kasım 2019 09:25
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Meclis'te milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların oldukça düşük olması, her zaman gündeme gelen konulardan biri olmuştu.
Yemek fiyatlarının oldukça düşük olmasına rağmen milletvekilleri, fiyatların pahalı olduğundan yakınarak şikayetlerini zaman zaman dile getiriyor.
"LEVREK PAHALI"
Son olarak Meclis'teki yemek fiyatlarından şikayetçi olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal oldu...
Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'nda deniz levreğinin posiyonunun 48 TL olduğunu ve salataya, ekmeğe ayrı ücret alındığını söylerek fiyatların ucuz olmadığını savundu.
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