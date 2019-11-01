HDP'li Saray Belediye Başkanı Duman'a terörden gözaltı
|01 Kasım 2019 09:35
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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütünün "kadın alan yapılanması" içinde faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart Yerel Seçiminde HDP Gürpınar Belediye Başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde HDP Van Milletvekili adayı olan Mukaddes Karakoç'un da bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında ve ikametgahlarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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