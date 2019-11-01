Ak Parti'den, Babacan ne kadar oy alacak açıklaması
|01 Kasım 2019 09:42
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.
Yeni partilerle ilgili bir karşılık yok
Ali Babacan hareketi tabanınızdan oy alır mı sorusuna "AK Parti'nin iki hikayesi var" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:
İki hikayemiz var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri AK Parti. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesi. Ve bu hikayenin içerisinde ilk ayrılığımız yaşamıyoruz. AK Parti'den ayrılanlara ne olduğunu , nerelere savrulduğunu gördük. Ben şu açık bir şekilde söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'de bütün siyaset değişti.
Türkiye'de seçimlerin matematiği de değişti ittifaklarla beraber. Ve Türkiye'de son seçimde gördük ki 0,2'lik partiler de önemli bir hale getirebiliyor. Şimdi burada kritik soru şu bunlar iktidar olmak için mi parti kuruyor, yoksa 0,2'lik parti olmak için mi parti kuruyor. Kamuoyu araştırmaları AK Parti'nin şu anda halk tarafında memnuniyetle karşıladığını gösteriyor. Yeni kurulacak partilerle ilgili toplumsal bir derinlik, toplumsal bir karşılık var mı? Böyle bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla bu konuyu da fazla konuşmaya gerek yok."
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