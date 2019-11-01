FETÖ sanığı çifte hapis cezası
|01 Kasım 2019 09:52
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Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Raziye ve eşi Hüseyin G. ile avukatları katıldı.
Sanık Raziye G. savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini ifade eden Raziye G, "Maddi imkansızlıklardan dolayı iş başvurularım oldu. 2011 yılında Aral Fen Dershanesi'nden bana dönüş yaptılar. Daha sonra bu dershanede çalışmaya başladım." dedi.
Hüseyin G. de ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, "Neden böyle bir tespit yapıldığını bilmiyorum. Herhangi bir kullanıcı adı, şifre, iletişim kurulan kişi ya da içerik yoktur. Yanlış bir tespit yapılmış olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
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