Hürriyet genel yayın yönetmenliğine Ahmet Hakan geçecek iddiası

'Türk basınının amiral gemisi' olarak nitelendirilen Hürriyet gazetesinde, adeta deprem yaşanıyor. 30 Nisan 2018'den bu yana Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Vahap Munyar, görevinden istifa etti. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde (TGC) başkanvekili olarak görev yapan Munyar'ın istifasını, Sputnik'in ulaştığı TGC Başkanı Turgay Olcayto da doğruladı.

Fikret Bila'dan devralmıştı

Hürriyet gazetesinin Doğan Holdingden Demirören Holdinge geçmesinin ardından o dönemli Genel Yayın Yönetmeni Fikrat Bila görevinden istifa etmiş, onun yerine Munyar göreve getirilmişti.

Tepki istifası

Medya kulislerinden konuşulan ise Vahap Munyar'ın Demirören yönetimine tepki olarak görevinden istifa ettiği...

Gazete yönetimi ilk olarak önceki gün; Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Şebnem Turhan gibi tecrübeli isimlerin işlerine son vermişti.

Munyar ise; bu işten çıkarmalardan haberi olmadığı için istifasını sunmuştu. İstifa dilekçesine cevap gelmemesi üzerine tecrübeli gazeteci, noter aracılığıyla istifasını yönetime iletti.

Vahap Munyar'dan önce Çetin Emeç, Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu ve Fikret Bila; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştü.

Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğine kim gelecek?

Hürriyet gazetesinde Vahap Munyar'ın ardından Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmenliği görevine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ahmet Hakan'ın yakın çevresinden tebrikleri kabul etmeye başladığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde, uçaktaki değişmez isimlerden biri olan Hakan Çelik de bu göreve talip.