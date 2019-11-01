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İlkokul mezunu, sahte diş hekimi gözaltına alındı
Adana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte diş hekiminin benzer suçtan 8 ay cezaevinde kaldığı belirlendi.
|01 Kasım 2019 10:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki diş tedavi merkezinin sahte diş hekimi tarafından işletildiği iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, diş hekimi olmamasına rağmen hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı ileri sürülen Osman Nuri B'yi (45) gözaltına aldı.
İş yerinde yapılan incelemelerde hasta isimleri, uygulanacak tedavi yöntemi ve alınacak ücretin yer aldığı çok sayıda ajanda bulundu.
İlkokul mezunu olduğu ve benzer suçtan 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenilen Osman Nuri B, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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