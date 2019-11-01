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CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı

CTE, 2020 yılı istek ve aile birliği mazeretine dayalı naklen atama takvimini hazırlayarak, personeline duyurdu
 01 Kasım 2019 10:17
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CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da, naklen atama takvimini hazırlayarak internet sitesinden yayımladı

Yayımlanan takvime göre, Bakanlık ve komisyon atamalı personel için Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

Müdür unvanlı personel için de, Şubat ve Eylül döneminde aile birliği mazeret tayini, Haziran döneminde ise isteğe bağlı tayin talepleri alınıp sonuçlandırılacak.

2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin naklen atama takvimi şu şekilde olacak

2020 yılı müdür unvanlı personelin naklen atama takvimi şu şekilde olacak
Memurlar.Net - Özel

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