Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı kadın öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen kadın, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|01 Kasım 2019 10:27
|Yazdır
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen kadın, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Serap Aktaş Koşuyolu'nda, yaya olarak hemzemin geçitten karşı yola geçmek isteyen Nilgün Çolak'a, tren bakım lokomotifi çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku
01 Kasım 2019 13:45
|4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu
01 Kasım 2019 12:23
|Hırsızlık yaptığı öne sürülen anne ve iki çocuğu yakalandı
01 Kasım 2019 12:19
|Karadeniz'de hamsi bolluğu
01 Kasım 2019 12:02
|Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş
01 Kasım 2019 11:02
|Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
01 Kasım 2019 11:00
|İlkokul mezunu, sahte diş hekimi gözaltına alındı
01 Kasım 2019 10:11
|Adnan Oktar suç örgütü yargılamasında sanatçılar fişlenmiş
01 Kasım 2019 08:49
|Yol kesip 13 kilo altınla kaçtılar
01 Kasım 2019 08:39
|Takla atan polis aracındaki memur yaralandı
01 Kasım 2019 08:00