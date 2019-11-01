CHP: Türkiye'de her 100 üniversite mezunundan 26'sı işsiz

Raporda, Türkiye'de ne çalışan ne de okuyan 6 milyon gencin 'kayıp nesil' olarak yetiştiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in hazırladığı 'Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz' adlı raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

Türkiye'de her 100 üniversite mezunundan 26'sı işsiz

Türkiye'de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor. 6 milyon genç "kayıp nesil" olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakmış durumda. Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.

8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, "Yurtdışında yaşamak ister misiniz" sorusuna evet yanıtı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.