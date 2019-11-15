1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?

65 yaşını dolduran memurların, kendi isteğiyle emekli olmaması gerektiği, kurumun resen emekli etmesini beklediği şeklinde değerlendirmeler tarafımıza ulaşmaktadır. Bu konuya dair bir değerlendirme yayımlıyoruz.
 15 Kasım 2019 10:10
Yazdır
65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.

Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, memur olarak çalışmış olanlara aylık bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde esas alınan kalemler şunlardır:

1- Memurun derece ve kademesi
2- Memurun derece ve kademesine ve de görev unvanına göre belirlenmiş olan Gösterge ve Ek gösterge (Özellikle ek göstergenin yüksek olması emekli ikramiyesi tutarını, emekli aylık tutarını artırıcı bir durumdur)
3- Taban Aylık Katsayısı ve Kıdem Aylık Katsayısı
4- Emeklilik işlemlerinde ek gösterge aralığına göre belirlenmiş olan yüzde oranı (5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 de belirtilmiştir)
5- Memur Maaş Katsayısı (Bu da emekli ikramiyesi tutarını ve emekli aylık tutarını artırıcı olan kalemlerden en önemlisidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur:

Bu madde içeriğine göre:

- Emeklilik ikramiyesi memurun aylık bağlandığında esas alınan memurluk sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.
- Memurun kamu işyerinde geçen sigortalı hizmet süreleri de varsa ve bu sürelerin de emekli ikramiyesine dahil edilmesi durumunda, yine bu sürelerle beraber tüm hizmet sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.
- Bu maddede emekli ikramiyesi, emekli aylığı ne zaman bağlandı ise aylık bağlandığı tarihteki katsayılar esas alınarak bulunan tutar üzerinden yapılır.

Peki emekli aylığı bağlandıktan sonra memur maaş katsayılarında bir artış olursa bu artıştan hangi emekliler yararlanır.

Bu konuda yine Madde 89 hükmünde açıklayıcı hükümler bulunur. Buna göre de;

- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlar, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)
- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlar,
- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenler, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)
- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahipleri, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

Bu durumda olanlara aylık bağlandığı tarihten sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Örnek; Temmuz 2019 tarihi ile 14 Aralık 2019 tarihleri arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu tarihler arasında memur iken vefat etmeleri nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlara, OCAK 2020 MEMUR MAAŞ KATSAYI ARTIŞINDAN dolayı ayrıca bir ikramiye farkı ödemesi olur. Aralık 2019 katsayısına göre emekli ikramiyesi 100000 TL. olsun, bu durumda OCAK 2020 katsayısı artışı kadar ikramiye farkı ödenir. Bu ödemeler 1 defaya mahsus yapılan bir ödeme olduğundan daha sonraki tarihlerdeki katsayı artışlarından dolayı fark ödemesi bir daha yapılmaz.

Normal isteği üzerine emekli olmuş memurlar ile aylık bağlandıktan sonra vefat nedeniyle aylık bağlanmış hak sahipleri için bu işlem uygulanmaz.

Not olarak: 65 yaş haddi memurların azami çalışabilecekleri yaştır. 65 yaşının dolumundan sonra memur çalışamaz, 65 yaşını dolduran kendi isteğiyle emekli olamaz. Çalıştığı Kurum tarafından tek taraflı olarak resen emeklilik işlemleri yapılır. Hizmeti yetiyorsa emekli aylığı bağlanır, yetmiyorsa toptan ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Ancak kişi kendi isteğiyle emekli olabilmesi için mutlaka 65 yaşını doldurmamış olması gerekir, yani 64 yaş 11 ay 29 gün iken emekli talebinde bulunması gerekir ki, bunu da yaş haddini bekleyen hiçbir memurun yapmayacağını değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart
06 Kasım 2019 00:04		 Malulen emeklilikte, rahatsızlığın göreve girdikten sonra olmasının önemi
05 Kasım 2019 10:06
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?
04 Kasım 2019 00:04		 Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları
31 Ekim 2019 00:04
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?
28 Ekim 2019 14:08		 Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel Dosyası
28 Ekim 2019 00:03
2008 öncesi 4/B'li olanlar, memurluğa geçerse, 5434'e mi tabi olur?
26 Ekim 2019 10:14		 Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?
25 Ekim 2019 14:06
5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz
24 Ekim 2019 00:02		 1999'da önce hizmeti olanların emekliliğinde, 23/05/2002 tarihinin önemi
22 Ekim 2019 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Yüksekten düşüp öldüğü zannedilen 1,5 yaşındaki çocuğa kuzeni minibüsle çarpmış12:41 - AK Parti'li Çelebi'den '2020 İshak Paşa Yılı' olsun önerisi12:39 - Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarını açıkladı12:36 - Mansur Yavaş hakkındaki dava sürüyor12:33 - CTE Genel Müdürü: Cezaevlerinde 286 bin hükümlü ve tutuklu var12:26 - Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu12:25 - Ticaret Bakanlığı, raportör ihtiyacı için tedbir alacak12:23 - YÖK Başkanı burs verilen öğrenci sayısını açıkladı12:19 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı
12:19 - Kahramanmaraş'ta PKK soruşturmasında 8 gözaltı12:18 - Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:18 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası 22 Kasım'a ertelendi12:15 - Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Bakan Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı12:06 - Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı12:06 - Instagram'da beğeni sayılarınızı kontrol edin! Yeni sistem Türkiye'ye de geldi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
3 kişinin ölü bulunduğu evde siyanür tespit edildi
2011 KPSS'deki kopya için ilk operasyon: 121 gözaltı
Öğretmene mobbing... 'Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Başa döndük. Amerika Türk sınırına 2 adet üs inşa ediyor
A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı
Bakırköy'deki siyanürle intiharın nedeni belli oldu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SAADET ÖĞRETMEN 2
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
halk dili 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
SON İLANLAR
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam