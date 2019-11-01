Bakanlıktan 'Nöbet ücretlerini %50 artırımlı ödeyin' yazısı
|01 Kasım 2019 10:45
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Sağlık Bakanlığı'nın 2014'te tüm sağlık tesislerine göndermiş olduğu görüş yazısında, röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin mesai saatleri dışında yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine hizmet vermeleri halinde bu birimler için öngörülen katsayılardan yararlandırılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu güne kadar personele yapılan fazla ve yersiz ödeme tespit edilmesi halinde Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereği ilgililerden rızaen tahsil edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Sendika tarafından açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesi; Ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet Veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten kararını verdi.
Karar sonrası Sağlık Bakanlığı laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten resmi yazıyı 81 İl Sağlık Müdürlüklerine göndererek gereğinin yapılmasını istedi.
Nöbet ücretlerine dair memurlar.net forumundaki değerlendirmeleri görmek, diğer sağlık personeliyle iletişim halinde olmak için tıklayınız.
İşte O Resmi Yazı
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