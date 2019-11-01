Yeni vergi paketi komisyonda kabul edildi

Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen yeni vergi paketi zenginden daha fazla vergi alınmasını öngörüyordu. Yeni vergi paketine göre yıllık geliri 500 bin TL'den fazla olanlar artık daha fazla vergi ödeyecek. Tatile çıkan vatandaş 5 yıldızlı otelde kaldığı her gece için kişi başına ekstra 18 TL vermek zorunda kalacak. Dijital Hizmet Vergisi ile Türkiye'de iş yapan dev şirketler yüzde 7.5 vergi ödeyecek. Zamanında ödenmediği için getirilen vergi cezalarında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek. Futbolculara ve hakemler artık vergi ödeyecek. Yeni vergilerden Hazine'ye yılda 6 milyar TL girmesi öngörülüyor.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 31 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Öne çıkan maddeler şöyle:

Dijital hizmet vergisi

Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak belirlendi. Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası'ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası'ndan az olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacak. Cumhurbaşkanı bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili olacak. Dijital Hizmet Vergisi'ni ödemeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edildikten sonra sitelere erişim engellenecek. Facebook, Twitter ve Instagram gibi devler Türkiye'de bu vergiyi ödemekle yükümlü olacak.

Konaklama vergisi

Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir vergi getiriliyor. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi tesisler ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisi otelde kalan müşterilerden alınacak. 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olacak.

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak. Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri vergiden muaf olacak.

Hakemlere vergi

Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.

Zengine gelir vergisi de artırılıyor

Teklifle gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Otomobil kiralamaya düzenleme

Teklifle, binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70'i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 liraya kadarlık kısmıyla binek otomobillerin iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

Futbolculara vergi geldi

Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilecek. Teklifle 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak. Futbolcuların ödeyeceği gelir vergisi yüzde 20'ye çıkacak.

Vergi cezalarında indirim

Teklifle Vergi Usul Kanunu'nun, vergi cezalarında indirimi düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Vergi ziyai cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyai cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.