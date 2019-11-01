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YDUS başvuruları başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları, 11 Kasım'a kadar yapılabilecek
 01 Kasım 2019 10:57
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YDUS başvuruları başladı

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 11 Kasım'a kadar yapabilecek.

Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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