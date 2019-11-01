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İçişleri: Hedefimiz, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Türkiye'nin temel hedefi, Suriye'de istikrarın bir an evvel sağlanması ve ülkemizde misafir olarak bulunan, muhacir olarak gelen insanların, oraların güvenli hale gelmesiyle ülkelerine dönüşünü temin etmek
 01 Kasım 2019 11:14
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İçişleri: Hedefimiz, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'nin temel hedefi, Suriye'de istikrarın bir an evvel sağlanması ve ülkemizde misafir olarak bulunan, muhacir olarak gelen insanların, oraların güvenli hale gelmesiyle ülkelerine dönüşünü temin etmek." dedi.

Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum" başlığıyla bölgesel çalıştaylar gerçekleştirdiklerini, ilkini Karadeniz Bölgesi'nde yaptıklarını, ikincisini de dün Akdeniz Bölgesi'nde organize ettiklerini söyledi.

Bu çalıştayları, bölgedeki illerin valileri, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çataklı, "2011'de, Suriye'de iç savaşın 'patlak vermesi' sonucunda, milyonlarca Suriyeli kitlesel olarak Türkiye'ye sığındı. Oradaki savaş koşulları nedeniyle, hayatları tehlikede olduğu için Türkiye'ye geldiler." diye konuştu.

Çataklı, Suriye'deki iç savaşın başlamasının üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğine, göçün Türkiye açısından önemli bir mesele olduğuna dikkati çekerek, "Toplumun her kesiminin desteğine de ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Suriye'ye istikrar gelmesinin önemine değinen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin temel hedefi, Suriye'de istikrarın bir an evvel sağlanması ve ülkemizde misafir olarak bulunan, muhacir olarak gelen insanların, oraların güvenli hale gelmesiyle ülkelerine dönüşünü temin etmek. Bunun için de gerek uluslararası girişimler, gerekse bizzat ülke olarak icra ettiğimiz operasyonlarla da alanda çaba sarf ettik ve girişimlerde bulunduk. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı icra edildi ve güvenliği sağlanan bu bölgelere 366 bin Suriyeli döndü. Son olarak gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesine de daha önceki operasyonlarda olduğu gibi o bölgeden olan insanlar başta olmak üzere gönüllü gitmek isteyenlerin dönüşü için ülkemiz gerekli çalışmaları yürütecek."

- "İnşallah olabildiğince fazla Suriyeli o bölgelere döner"

Çataklı, Türkiye'nin operasyonlarla güvenliği sağladığı bölgelere Suriyelilerin dönmesi gerekli çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayarak, "Biz de ümit ediyoruz ki daha çok insan kendi evine, yurduna dönsün. Bu sebeple oradaki istikrarın daha iyi gelebilmesi bakımından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yürüttüğümüz faaliyetlerin aynısını Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yürüteceğiz. İnşallah olabildiğince fazla Suriyeli o bölgelere döner." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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