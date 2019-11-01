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'Eşkıya' sözü hakaret midir? İşte Yargıtay'ın kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "eşkıyasınız" sözünün nezaket dısı ve kaba hitap tarzı niteliginde olduğu sonucuna vardı
 01 Kasım 2019 11:15
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'Eşkıya' sözü hakaret midir? İşte Yargıtay'ın kararı

- Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada söylenen "eşkıyasınız" sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Siz eşkıyasınız" sözünü kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada, Eşme Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise "Siz eşkıyasınız" ifadesinin hakaret olmadığına hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, kisilere yonelik her turlu agır elestiri veya rahatsız edici sozlerin "hakaret" sucu baglamında degerlendirilmemesi, sozlerin acıkca, onur, seref ve saygınlıgı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sovmek fiilini olusturması gerektirdiğine dikkat çekildi.

Sanığın kullandığı "Siz eşkıyasınız" sözünün, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu ifadelerin onur, seref ve saygınlıgı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" sucunun unsurlarının olusmadıgı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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