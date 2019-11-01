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Boy yasağına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, boy yasaklarına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu.
 01 Kasım 2019 11:25
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Boy yasağına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, boy yasaklarına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Halinde denetim yaptı.

Ekiplerin, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaptığı denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda, kanuna aykırı olarak avlanılan ve depolanan 4 kasa ahtapot, mahmuzlu camgöz, 19 kasa bakalyaro (Berlam), 63 kasa mezgit, 340 kasa hamsi, 12 kasa barbun, 1 kasa pisi balığı, 175 kasa istavrit ve 8 kasa lüferden oluşan toplam 8,5 ton su ürününe el konuldu.

Denetimlerde, idari para cezası uygulandı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri olmak üzere tüm noktalarda sürüyor.
Anadolu Ajansı
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